Adotta il Pedibus e diventa volontario: è questo solo uno dei progetti inseriti all’interno della “Settimana Europea della mobilità”, a cui il Comune di Gerenzano ha deciso di aderire anche nel 2019. Il tema di quest’anno è “camminare e andare in bici in sicurezza”, il cui slogan è “walk with us!”.

Adotta il Pedibus e diventa volontario

Domani, lunedì 16 settembre, è previsto “Pedibus per tutti”. Le famiglie e l’Istituto comprensivo Clerici di Gerenzano ogni anno ripropongono, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, il progetto educativo ed ambientale del Pedibus per accompagnare i bambini della scuola primaria. A invitare a questa importante iniziativa è Giulia Bonzini, consigliera comunale delegata all’Ecologia.

A chi è rivolto? Genitori, nonni, zii, parenti, amici e cittadini che vogliono essere utili alla comunità.

Quanto tempo occupa? Basta una mattina a settimana scegliendo tra il martedì, il mercoledì e il giovedì per circa mezz’ora.

Perché? Accompagnare il Pedibus è utile per tutti, per aiutate il paese e l’ambiente, aiutate i bambini a diventare grandi e stare con i più piccoli fa bene e tiene in forma.

Per maggiori informazioni: pedibusgerenzano@gmail.com.

