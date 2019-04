Adunata Alpini Milano, spostarsi sarà più facile grazie alla sinergia messa in campo da Trenord e Atm per il fine settimana del 10, 11 e 12 maggio 2019.

Adunata Alpini Milano il 10, 11 e 12 maggio

Dal 10 al 12 maggio nel capoluogo lombardo è in programma l’adunata del centenario delle Penne nere. Muoversi non sarà facile, ma Atm e Trenord sono andate incontro agli Alpini che arriveranno in città. Sono infatti stati emessi, in edizione limitata, tagliandi di viaggio ad hoc e a prezzi convenienti, che coprono la rete di trasporti urbana e suburbana.

Trenord, d’intesa con Regione Lombardia, ha emesso un biglietto speciale di libera circolazione del costo di 10 euro. Il titolo di viaggio è valido per la tregiorni Alpina (10, 11 e 12 maggio) e su tutti i servizi Trenord (tranne il Malpensa Express) dentro ai confini tariffari regionali nonché sui servizi ATM (rete urbana di superficie e intera rete metropolitana). Acquistabile tramite tutti i canali Trenord –biglietterie, store, emettitrici automatiche e punti vendita territoriali- è disponibile

sia nelle forme tradizionali di biglietto cartaceo o digitale, che su tessera-ricordo con il logo dell’Adunata.

Distribuito su prenotazione dalle sezioni Ana e andato già esaurito, per l’Adunata è stato realizzato un tagliando di viaggio speciale anche da ATM, in collaborazione con Comune di Milano. Al prezzo di 4 euro, è valido per tutta la durata dell’Adunata (10, 11 e 12 maggio) consente di muoversi sulla rete urbana di superficie e sull’intera rete metropolitana di ATM, nonché sulle tratte urbane di Trenord e sulla tratta di Trenord Milano-Rho Fiera.

Informazioni: www.trenord.it, www.ana.it, www.milano2019.it.

