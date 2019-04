La 92esima adunata degli Alpini si terrà dal 10 al 12 maggio a Milano. Verranno celebrati i 100 anni di Ana proprio nella città dove è stata costituita, l’8 luglio 1919.

Adunata del Centenario: Milano invasa dagli Alpini

In attesa dell’invasione pacifica di Milano da parte degli Alpini, nel cuore della città sono comparsi due infopoint in grado di fornire tutte le informazioni sulla prossima Adunata del Centenario, in programma nel capoluogo lombardo dal 10 al 12 maggio. I punti informazione si trovano in piazza Cordusio e in piazza San Babila. Si possono ottenere tutti i dettagli dell’evento: brochure, suggerimenti e prodotti e gadget a sostegno dell’Adunata.

Il programma

Venerdì 10 maggio:

Ore 10 alzabandiera in piazza Duomo

Ore 11 deposizione corona ai Caduti in piazza S. Ambrogio

Ore 11.30 omaggio floreale al monumento all’Alpino al Giardino Bompiani

Ore 12 cerimonia primo annullo postale al Castello Sforzesco

Ore 14 inaugurazione Cittadella degli Alpini al Parco Sempione, piazza del Cannone

Ore 16 inaugurazione opere della Protezione Civile Ana “Dono alla Città” nei parchi Rogoredo e Lambro

Ore 18.30 sfilata bandiera di Guerra da Palazzo Cusani in piazza del Carmine

Sabato 11 maggio:

Ore 8 visita del presidente Ana al Servizio d’ordine nazionale alla Fabbrica del Vapore

Ore 9.30 incontro tra presidente Ana, Consiglio direttivo nazionale, sezioni Ana all’estero, delegazioni Ifms e militari stranieri al Teatro Dal Verme

Ore 12 lancio di paracadutisti all’Arena civica

Ore 16 messa in suffragio di tutti i Caduti in Duomo

Ore 18 saluto del sindaco di Milano e del presidente nazionale Ana a tutte le autorità, al Cdm e ai presidenti di sezione Ana in via Pantano

Ore 20 concerti di cori e fanfare in piazza Mercanti, Galleria Vittorio Emanuele II, piazza S. Carlo e piazza del Liberty

Domenica 12 maggio

Grande sfilata con passaggio della stecca.

Gli infopoint

Oltre a ottenere la Guida all’Adunata, il programma dettagliato della tre-giorni e tutti i suggerimenti del caso, è possibile –a sostegno dell’evento- acquistare articoli e gadget personalizzati o semplicemente fare un’offerta libera. Le due postazioni sono in piazza Cordusio (angolo via Mercanti) e in piazza San Babila (lato corso Vittorio Emanuele) e rispettano orario continuato dalle 10.30 alle 19, tutti i giorni. Nei pressi dei due infopoint si trovano anche gli shop della Sartoria Schiavi, concessionaria dell’Adunata, con la sua ampia gamma di articoli brandizzati Milano 2019-Adunata del Centenario: dai capi di abbigliamento e sportivi ai souvenir, dai portapenne ai portachiavi, dai magneti ai peluche, passando per gagliardetti, distintivi e medaglie ma anche notes, carte da briscola, boccali, tazze e caffettiere.

Per informazioni: Segreteria COA-Comitato Organizzatore Adunata, tel. 02.99990048.