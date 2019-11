Aemme Linea Ambiente offre lavoro a Magenta.

Aemme Linea Ambiente offre lavoro

Un posto a tempo pieno per 36 mesi come apprendista. Contratto questo, che al termine, potrà trasformarsi in un’assunzione a tempo indeterminato: è la posizione che ALA ha aperto e per la quale è possibile candidarsi entro la giornata di venerdì 29 novembre 2019. La sede principale di lavoro sarà l’area operativa di via Crivelli a Magenta ma, se necessario, il candidato dovrà essere disponibile a lavorare anche nelle altre sedi di Legnano, Busto Garolfo e Gallarate.

Cosa prevede il lavoro

Tra le mansioni che dovrà svolgere, la collaborazione nell’organizzare e gestire i servizi di pulizia, di raccolta rifiuti e gestione delle piattaforma ecologiche, la preparazione dei report e digitalizzazione delle mappe dei servizi di igiene urbana, la collaborazione nella gestione del personale (verifica delle presenze, controllo delle assenze e delle timbrature, etc). E ancora, la collaborazione nella gestione degli appalti relativi a forniture di beni e servizi e nella gestione del magazzino, nonché la collaborazione con i vari Enti e con le forze dell’ordine.

I requisiti

Tra i principali requisiti richiesti, un’età non superiore ai 29 anni e una laurea magistrale e/o specialistica ad indirizzo tecnico-scientifico o un titolo equivalente per i cittadini stranieri. Tre, le prove d’esame previste: un colloquio inerente il percorso di studi, le competenze acquisite e le esperienze maturate, una prova pratica inerente l’utilizzo di strumenti informatici, nonché un test con domande aperte e chiuse inerenti cultura generale, logica e problem solving.

Come partecipare

Per partecipare, occorre compilare la modulistica presente sul sito www.amga.it, alla voce Bandi e Concorsi e presentarla, con tutti i vari documenti richiesti, entro le ore 12 di venerdì 29 novembre 2019 nella sede di Legnano, via per Busto Arsizio, 53. E’ anche possibile inviarla via PEC all’indirizzo info@pec.amga.it.