E’ AEMME Linea Distribuzione, la società del Gruppo Amga che si occupa di distribuzione del gas metano, manutenzione e ampliamento delle reti, allacciamenti di utenza, posa dei misuratori, gestione e manutenzione degli impianti, ad offrire, questa volta, un’opportunità di lavoro.

AEMME Linea Distribuzione di Amga cerca personale

La società AEMME Linea Distribuzione del Gruppo Amga è alla ricerca di un operaio specializzato cabinista da inserire nel

proprio organico, con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La figura vincitrice della selezione dovrà, di norma, prestare servizio nella sede di Legnano (via per Busto Arsizio, 53). La sua presenza potrà, tuttavia, essere richiesta anche nelle sedi operative di Magenta (via Crivelli, 39) e Abbiategrasso (via Cattaneo 45).

I requisiti

Tra i requisiti necessari per poter presentare la domanda ci sono la disponibilità all’inserimento nel servizio di Pronto Intervento e reperibilità, al di fuori dell’orario di lavoro, una buona conoscenza dei principali software del pacchetto Office (Word, Excel, etc.) e il possesso della patente B. Costituiscono, invece, requisiti preferenziali, il diploma di scuola superiore o una qualifica professionale ad indirizzo tecnico e il possesso di un attestato in corso di validità per profilo specializzato di tipo II, ai sensi della prassi di rifermento UNI/PDR 39/2018.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito di AMGA (www.amga.it), nella sezione Bandi e Concorsi, dovrà essere consegnata a mano, con tutti i documenti richiesti, entro le ore 12:00 di venerdì 03 maggio 2019, oppure inviata con raccomandata A/R o tramite Pec. La prova d’esame consisterà in un colloquio inerente il percorso scolastico del candidato, la formazione professionale e le esperienze maturate. La commissione valuterà poi le competenze, con domande inerenti nozioni di sicurezza sul lavoro, nozioni elementari di fisica applicata all’attività oggetto della mansione, nozioni sul funzionamento delle apparecchiature di regolazione della pressione del gas e conoscenze informatiche.

Tutte le informazioni, unitamente alla domanda di partecipazione, sono disponibili qui https://www.amga.it/avviso-di-selezione-pubblica-la-costituzione-di-rapporto- di-lavoro-tempo-indeterminato-e-tempo-8.