La piattaforma FlightStats specializzata nel trasporto aereo del gruppo FlightGlobal, ha pubblicato i dati sulla puntualità dei voli in partenza. L’elenco comprende 101 aeroporti continentali, escluso Bergamo-Orio al Serio perché la piattaforma non riceve le informazioni minime per una statistica attendibile. Per ritenere un collegamento ” in orario” l’aereo non deve partire con oltre 14 minuti di ritardo rispetto all’orario ufficiale. La puntualità dipende sia da chi gestisce le pista che dalle compagnie aeree.

Aeroporti puntuali: Linate è primo in Italia

Linate è al 19esimo posto tra gli aeroporti più puntuali del continente. In generale però i collegamenti italiani devono migliorare ancora molto sulla puntualità. Secondo la classifica nazionale, dopo Linate abbiamo Malpensa, Napoli, Palermo, Torino, Bologna, Venezia, Roma Fiumicino, Firenze e Catania. Nel contesto europeo gli scali italiani in media compaiono tra il 64esimo e l’80esimo gradino.

Linate e Malpensa

Se si vanno a confrontare i dati di novembre 2017 con quelli di novembre 2018 dei due scali aerei milanesi si nota un leggero peggioramento della puntualità, ma bisogna tenere conto che nel novembre dello scorso anno sono stati operati meno voli. Il mese migliore per Linate è stato lo scorso gennaio con una puntualità pari al 91,37 per cento mentre il peggiore è stato il mese di maggio conio 77,84 per cento. Malpensa, invece, è andato molto bene a febbraio con l’80,31 per cento mentre il periodo peggiore è stato luglio con il 5,15 per cento.

