Agenda 21: la Masseria di Cisliano ospita il 27esimo Forum di Agenda 21 incentrato sull’abbandono dei rifiuti.

La Masseria di Cisliano (via di Cusago 2) ospita giovedì 30 maggio alle 21 il 27esimo Forum di Agenda 21 est Ticino. L’incontro sarà incentrato sul tema dell’abbandono dei rifiuti, tra problemi per il territorio e modalità per contrastare il fenomeno. Introdurrà il sindaco Luca Durè, a seguire la presentazione dei dati sulla raccolta rifiuti nell’est Ticino. Quindi con il Circolo Legambiente “I Fontanili” si discuterà di campagne civiche per la raccolta rifiuti. Con il Consorzio dei Navigli spazio a seguire sulle conseguenze dell’abbandono dei rifiuti. L’ingresso è gratuito