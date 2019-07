Agosto a Parabiago? Nessun paura, ci pensa l’Amministrazione comunale a vivacizzare l’estate della città con serate di cabaret e di cinema all’aperto.

Agosto a Parabiago? Ecco cosa fare…

Due i filoni scelti per allietare i venerdì e i sabati sera di agosto rispondendo alle aspettative dei cittadini che danno quasi per scontato questi appuntamenti estivi.

Il cabaret

Giunto alla sua quarta edizione il Summer Time, che prevede serate gratuite di cabaret con attori di Zelig, quest’anno presenta artisti come Antonio Ornano, Gianluca Impastato, Flavio Oreglio – Alberto Patrucco – Roberto Brivio che si esibiranno la stessa sera e il gruppo Le Scemette già conosciute dal pubblico parabiaghese.

La prima data da segnare in calendario è quella di sabato 3 agosto alle ore 21:00 con Antonio Ornano, per proseguire i sabati sera successivi:

10 agosto Gianluca Impastato

17 agosto Flavio Oreglio – Alberto Patrucco – Roberto Brivio

24 agosto Le Scemette

Il palco è stato allestito in fondo a via Santa Maria, in prossimità dell’ingresso al Parco di Villa Corvini.

Il cinema all’aperto

Le serate dedicate al cinema, invece, impegneranno i venerdì sera di agosto con inizio delle proiezioni alle ore 21.30 presso il cortile interno a Villa Corvini con la seguente programmazione:

2 agosto – COPPERMAN

9 agosto – REX: UN CUCCIOLO A PALAZZO

16 agosto – AMERICAN ANIMALS

23 agosto – PETS 2

30 agosto – ARRIVEDERCI PROFESSORE

31 agosto – TOY STORY 4

I film proposti fanno parte della rassegna cinematografica estiva di cinema all’aperto avviata a partire già dallo scorso giugno. L’ingresso è a pagamento con possibilità di prenotazione online attraverso il sito dedicato www.laparabiagochevuoitu.org

Le parole del sindaco Cucchi