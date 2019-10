La genialità creativa di Leonardo Da Vinci sarà il filo conduttore del ricco programma di appuntamenti che animeranno l’edizione 2019 della Fiera Agricola Regionale di Abbiategrasso dal titolo “Agricoltura geniale”, dando voce alle idee più innovative e lungimiranti in campo agricolo. Appuntamento dal 19 al 21 ottobre

“Agricoltura geniale”: la fiera della terra di Leonardo da Vinci

I castelli di Abbiategrasso e Vigevano e l’Abbazia di Morimondo rappresentano i vertici di un triangolo nel quale la presenza del genio leonardesco fu assidua, perché qui viaggiava tra Milano e il territorio dei Navigli, incontrava gli amici e studiava la natura e le architetture. Nell’area milanese sono anche frequenti le testimonianze dell’impulso che gli studi di Leonardo hanno dato all’evoluzione delle pratiche di governo delle acquee nello sviluppo della scienza idraulica.

In occasione di Expo 2015, grazie a un progetto scientifico promosso dalla Fondazione Portaluppi e degli attuali proprietari di Casa Atellani, è rinata La Vigna di Leonardo; occasione unica per il nostro territorio sarà ospitare nella cornice della Fiera Agricola 2019 la loro realtà e i loro preziosi vini, ricavati – grazie agli studi e alle ricerche di genetisti e biologi – dalle stesse uve coltivate da Leonardo.

Oltre alla consueta esposizione di macchine agricole, quest’anno la Fiera si concentrerà sull’ampia varietà di tematiche care al genio del Rinascimento: piante, fiori e animali saranno i protagonisti di numerosi laboratori didattici e percorsi sensoriali; legno e materiali naturali verranno utilizzati per costruire macchine e in particolare mulini ad acqua; il tutto all’interno di un’esperienza autentica, dove conoscere e sperimentare si uniscono al divertimento e alla sorpresa per le meraviglie della natura.

Ci saranno conferenze a tema, con esperti di diversi settori legati al mondo dell’agricoltura e dell’allevamento: momenti di dialogo preziosi, utili a “coltivare” relazioni e “seminare” cultura, come “Orto per tutti”, “Il mondo delle api”, “Insetti impollinatori” e ”Agricoltura sostenibile”.

Il commento dell’assessore

“Leonardo da Vinci è stato una figura davvero poliedrica – spiega l’assessore alle Fiere e Mercati Cristina Cattaneo – si è interessato ai più vasti campi del sapere, dall’architettura alla biologia, dalla meccanica all’anatomia, e ne ha studiato le applicazioni nei diversi ambiti, non trascurando anche il mondo agricolo. La scienza si lega così in maniera indissolubile all’agricoltura, che diventa per questo geniale.”