I gruppi AIDO di Arconate, Boffalora S/T, Corbetta, Cuggiono, Dairago, Robecco S/N, Santo Stefano Ticino e Turbigo organizzano l’Aido Day 2018

Aido Day, una grande festa dedicata al valore del dono…

Anche quest’anno i gruppi AIDO di Arconate, Boffalora S/T, Corbetta, Cuggiono, Dairago, Robecco S/N, Santo Stefano Ticino e Turbigo, facenti parte della provincia di Milano (precisamente della zona del Magentino/Legnanese), hanno deciso di organizzare la seconda edizione della festa dedicata al valore della donazione – #AIDOday2018.

Questa manifestazione è organizzata da tanti volontari dei gruppi che hanno aderito all’iniziativa ma soprattutto da uno staff di persone volenterose e con il cuore GRANDE.

“Ed è per questo motivo che posso dire che lo scorso anno è stata davvero una meravigliosa esperienza e sono sicura che anche questa volta sapremo renderla ancor più sorprendente… – afferma Alessandra Garbini presidente della sezione di Santo Stefano – Per questo motivo, pensando a voi, stiamo lavorano con impegno ma soprattutto con passione e tanta buona volontà per ottenere un grande successo. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a trovare nuova linfa per poter continuare il nostro progetto di sensibilizzazione alla donazione. Uniremo momenti di informazione dove il punto focale sarà “La filosofia del Dono” . a balli “spettacolari” con la Olmo Country … ad una cena a tema Country con grigliata di carne e molto altro.. non dimenticando MAI la nostra missione”.

Appuntamento a Mesero

La manifestazione si svolgerà il 22 Settembre al Centro Socio-Culturale di Mesero a partire dal pomeriggio con il momento dell’informazione, per continuare con la cena a tema e tanto altro

“Ci riempirà di gioia vedere le persone divertirsi e con il sorriso sulle labbra….con la speranza, anche questa volta, di poter dire “ ce l’abbiamo fatta!”.