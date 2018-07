L’intero progetto prevede il collegamento di due stazioni ferroviarie con tre piste ciclabili di interesse regionale e di attraversamento dei tre Comuni. Con questo progetto, il comune di Parabiago vedrà realizzare piste ciclabili per un totale di 1.418.682,00 euro (sul costo complessivo di 2.100.557,00 euro) di cui 850.113,00 euro finanziati da Regione Lombardia (il 59,90%). Come previsto dal piano degli interventi delle opere pubbliche, il comune di Parabiago ha programmato l’avvio dei lavori di realizzazione delle piste ciclabili a partire da lunedì 23 luglio in via Felice Gaio davanti alle scuole in modo da terminare l’intervento prima dell’inizio delle elzioni di settembre.