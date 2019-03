Alan cerca una nuova casa.

Il cane Alan

Alan, un incrocio belga merinos, è stato portato nella provincia milanese circa tre anni fa da un canile in campania, dove il cucciolo sofriva vistosamente. Adesso rischia di tornarci. Il padrone del cane deve trasferirsi all’estero per lavoro, non potendo portare con sè il suo amato animale.

L’appello

Tornare al canile sarebbe una sofferenza atroce per il povero animaletto. L’appello è che qualcuno si faccia avanti per salvare il futuro del cane, che qualcuno riesca a garantire stabilità e affetto al cagnolino di 4 anni. Nel caso questa storia strappalacrime abbia risvegliato in voi uno spirito caritatevole, il numero da contattare è il seguente:

3381658329 o 3339521373

oppure rivolgersi a ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER RIFUGIO VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE 123 UBOLDO ( VA)