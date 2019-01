Dura presa di posizione del circolo di Legambiente Ambiente Saronno Onlus contro gli alberi abbattuti per la riqualificazione di via Roma.

Alberi abbattuti, in campo anche i bambini

Alberi grandi, rigogliosi, con i bambini sorridenti a giocarci intorno. Nemmeno i disegni fatti dai piccoli saronnesi e attaccati sugli alberi sono riusciti a far cambiare idea al Comune che non ha fermato le motoseghe chiamate ad abbattere gli alberi di via Roma. Scopo del taglio, rifare i marciapiedi. Per poter riasfaltare i passaggi sulla via Roma dedicati ai pedoni è infatti necessario tagliare le radici degli alberi che sarebbero così stati pericolanti. Quindi, addio alberi.

“Delitto biologico e culturale”

Dopo i primi alberi abbattuti, lunedì, sono subito scesi in campo gli ambientalisti di Ambiente Saronno Onlus, il circolo cittadino di Legambiente. “Ci è stato confermato che la ragione per l’abbattimento delle 9 piante presenti su Via Roma non è la malattia delle stesse, né la loro attuale instabilità. Le piante allo stato attuale sono rigogliose, sicure e sane – spiegano dal circolo – Si presenta tuttavia la necessità di rifare il marciapiede. L’attuale progetto prevede di tagliare le radici di alcune piante (9 per il momento) per rifare il marciapiede; questa operazione renderebbe la pianta instabile, e quindi da abbattere”.

Non si è voluto salvare gli alberi

Il gruppo ha quindi chiesto, e ottenuto, un incontro col Comune. “Abbiamo pertanto appurato che la progettazione del nuovo marciapiede non è stata fatta nell’ottica di salvare le piante esistenti, tenendo conto della specificità di ciascuna pianta (alcune hanno radici superficiali, altre più profonde) – continuano – Abbiamo inoltre constatato che tra le diverse soluzioni tecniche prospettate dal tecnico di Legambiente durante l’incontro avvenuto nello scorso mese di aprile, al fine di conservare più piante possibili, solo una è stata presa in parziale considerazione, senza quindi nessun reale giovamento”.

“Si fermino i tagli”

“Abbattere alberi così belli e vecchi è un delitto biologico e culturale. – attaccano da Saronno Ambiente – Sono essenze non soltanto resistenti alle malattie ma hanno anche notevoli proprietà antismog, sono di difficile caduta, fonoassorbenti, termoregolatrici e… belle. Da 60 anni sono quindi una presenza speciale per la città, a maggior ragione in un contesto di traffico sempre congestionato quale è Via Roma. Durante l’incontro odierno siamo venuti a conoscenza che il progetto di rifacimento dei marciapiedi è stato per il momento sospeso per qualche giorno, per permettere alcuni valutazioni operative sulla pista ciclabile che costeggia il filare. Vista la necessità di rivedere il progetto complessivo, chiediamo l’immediata sospensione del taglio delle essenze destinate all’abbattimento“.

Rivedere il progetto

Il gruppo ambientalista non si ferma a chiedere lo stop ai tagli. “Chiediamo di rivedere profondamente il progetto anche per escludere il taglio delle 11 ulteriori piante che a detta dei tecnici rimangono a rischio abbattimento. Prevedere infatti il taglio di un terzo delle essenze (20 piante su 60) comprometterebbe l’estetica del viale stesso e quindi metterebbe a rischio la conservazione di tutte le attuali essenze. Sono quindi possibili soluzioni ad hoc per la tutela sia delle piante che dei pedoni, perché non prenderle in considerazione? Sottoponiamo ancora all’attenzione dei cittadini che lo stanziamento approvato riguarda il rifacimento dei soli marciapiedi e delle opere urbanistiche collegate. Benché previsto nel progetto, non ci risulta che sia stato ancora stanziato un solo euro per la ripiantumazione delle essenze da poco tagliate e di quelle mancanti da tempo, ovviamente con piante di adeguate dimensioni! Saremmo ben felici di venire smentiti”.

