Sul sito change.org la raccolta firme contro le motoseghe in via Roma a Saronno.

Raccolta firme per salvare gli alberi

L’incontro col Comune e la raccolta firme. Ambiente Saronno Onlus non demorde e continua la sua difesa degli alberi di via Roma. Il Comune lunedì, al fine di riqualificare i marciapiedi e impedirne una delle cause di maggiore usura dovuta alla presenza delle radici degli alberi (che sempre a causa dei lavori, sarebbero poi state pericolanti) aveva iniziato i primi abbattimenti. Che, nei piani, dovrebbero riguardare almeno 20 dei 60 alberi della via, se non la totalità. Dopo i primi tagli erano stati i bambini, insieme all’associazione, a intervenire con dei disegni. Ora gli ambientalisti provano con una petizione, che online ha già raccolto quasi 300 adesioni.

