(Foto d’archivio)

Albero cade in Autostrada: traffico bloccato in prossimità dell’uscita di Lainate.

Albero cade in Autostrada: traffico bloccato

Traffico bloccato lungo l’Autostrada dei Laghi in prossimità dell’uscita di Lainate. Il problema delle code è un albero che è caduto in mezzo alla carreggiata per il forte vento di oggi. La Protezione Civile aveva allertato con codice arancio informando che ci sarebbe stata una fase acuta questa mattina e nel primo pomeriggio una ventilazione prevalentemente da ovest nei bassi strati e contributo favonico solo parziale, in presenza di nevicate sulle Alpi orientali. Gli addetti stanno ora lavorando per rimuovere e mettere in sicurezza l’area così da garantire il normale flusso del traffico.

