Albero di Natale innovativo in piazza Duomo

Quest’anno il tradizionale albero di Natale in piazza Duomo è firmato Esselunga. Il colosso della grande distribuzione ha deciso di installare un albero minimal nelle forme ma di grande effetto.

Un albero “innovativo e sostenibile, simbolo di energia pulita”

Niente abeti veri: il simbolo natalizio è stato realizzato completamente in metallo, arricchito con le classiche lucine per farlo splendere. Quasi un milione di euro (975mila euro per la precisione) messi sul piatto da Esselunga per realizzare l’altissimo cono metallico, un albero “innovativo e sostenibile, simbolo di energia pulita”, commentano dal colosso dei supermercati.

Inaugurazione ufficiale il prossimo 6 dicembre

Ufficialmente l’albero sarà inaugurato il 6 dicembre, ma le prove di accensione sono già iniziate: le lucine azzurre e bianche creano un contrasto suggestivo nell’oscurità e tra i marmi che caratterizzano gli edifici, Duomo compreso, in piazza Duomo. Gli operatori hanno già montato anche la parte finale: un’enorme stella (anche quella luminosa) sulla punta dell’originale albero.

E a voi piace questo albero di Natale innovativo e sostenibile?