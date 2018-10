Alessio Romagnoli a spasso per le vie del centro.

Alessio Romagnoli a Rho

Il difensore del Milan, classe 1995, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 ottobre, era per le vie del centro di Rho. Il giovane, molto amato dai tifosi, si è reso disponibile per diverse foto. Il calciatore era nella cittadina rhodense per un problema al telefono, prontamente risolto dai ragazzi del negozio “Iphonedude“. Dalla 17 circa, infatti, ci si poteva mettere in ila davanti al negozio per entrare e scambiare due chiacchiere con Romagnoli. Al momento non è stato convocato nella partita amichevole della Nazionale Italiana contro l’Ucraina a Genova per un infortunio, ma speriamo tutti possa riprendersi il prima possibile.