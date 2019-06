Alfa Srl: i soci chiedono il ritiro delle dimissioni del presidente

Alle 18 di ieri si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’AlfaSrl nella sede della provincia di Varese. Al mattino il presidente Mazzucchelli aveva protocollato le dimissioni con effetto immediato ma i soci non hanno accettato di buon grado questa decisone. Infatti l’Assemblea formata da 93 soci chiede a gran voce che il presidente Paolo Mazzucchelli ritiri le dimissioni e che il CDA rimanga in carica anche dopo l’approvazione del bilancio. L’amministratore delegato Beatrice Bova invece ha chiesto all’Assemblea di poter rimanere in carica fino all’approvazione del bilancio, prevista nell’assemblea fissata per il 30 luglio prossimo.

Cosa succederà?

Tecnicamente, il presidente dimissionario, in presenza di un CdA di soli due membri, rimarrebbe in carica “in prorogatio” fino alla convocazione di una nuova Assemblea che sostituisse i membri vacanti.

Il dibattito che ne è seguito è sfociato nella richiesta formale, avanzata dal Presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli, di votare una mozione per il ritiro delle dimissioni del presidente Mazzucchelli e delle dimissioni annunciate dopo il bilancio dall’amministratore delegato Bova, e per il mantenimento dell’attuale CdA in carica. La mozione è stata approvata a larga maggioranza, con 74 voti favorevoli, 6 contrari e 13 astensioni.

Ora tocca al presidente di Alfa Srl decidere se confermare o meno le dimissioni: “Ringrazio i Soci per la fiducia nei miei confronti e per gli apprezzamenti rivolti al lavoro di questo CdA – le dichiarazioni del presidente Paolo Mazzucchelli al termine della seduta – mi riservo di fare le mie riflessioni su una scelta che avevo meditato da tempo, sempre mettendo al primo posto il bene di Alfa Srl”.