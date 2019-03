Alla volontaria della Rsa il premio al femminile. Corbetta incorona la sua “regina”, al volontaria della casa di riposo Giuseppina Croci. La premiazione de “Il Volto delle Donne” è andata in scena venerdì sera nella sala polifunzionale.

8 marzo speciale

Venerdì 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. E’ iniziata con un pranzo organizzato dal CIF con tante donne attive nel volontariato ed è proseguito in serata con uno spettacolo teatrale nella sala polifunzionale, il primo della nuova rassegna tetarale firmato Mosaiko. Donne in sala e sul palco, per una serata di riflessione oltre che di festa.

Alla volontaria della Rsa il premio al femminile

Al termine, la consegna del premio a Giuseppina Croci, donna da sempre impegnata nell’aiutare gli altri. Insieme al sindaco Marco Ballarini anche il vicesindaco Linda Giovannini e la consigliera delegata Alessandra Bronzetti.