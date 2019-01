Allarme neve: nelle prossime ore, tra stasera giovedì 31 gennaio e domani venerdì 1 febbraio, possibili forti nevicate e formazione di ghiaccio.

Allarme neve: rinviate le bancarelle della Fiera di San Giulio a Castellanza

L’Amministrazione comunale diCastellanza, dopo l’allarme neve previsto per le prossime ore, ha deciso di rinviare le bancarelle della tradizionale Fiera di San Giulio per le vie e le piazze adiacenti al Palazzo Comunale. La decisione è stata assunta per garantire le condizioni di sicurezza e l’incolumità fisica delle persone e anche a seguito di alcune rinunce già prevenute al Comune da parte di alcuni espositori. L’Amministrazione Comunale chiarisce “Si tratta di un rinvio, non di un annullamento, in quanto le bancarelle della Fiera di San Giulio saranno riproposte in altra data.” Rimangono invariate, invece, tutte le altre manifestazioni e iniziative legate alla Sagra di San Giulio.

