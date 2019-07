Allarme per un lotto di verdesca: il Ministero della salute, oggi ha pubblicato sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”, il richiamo di un lotto di tranci di verdesca congelati per la presenza di mercurio oltre ai limiti di legge come da regolamento europeo 1881/2006.

Il lotto di produzione R105 scade il 30 ottobre

In particolare, il richiamo riguarda il lotto di produzione R105, con data di scadenza fissata al 30/10/2020. Il prodotto è realizzato dall’azienda Panapesca Spa, nello stabilimento di via Mazzini n 31 a Massa e Cozzile.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE