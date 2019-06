Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il Ministero della salute ha diffuso il richiamo di un lotto di brodo granulare istantaneo funghi, a marchio Bauer per la presenza di allergeni non segnalati in etichetta.

Allergene non dichiarato, brodo granulare istantaneo ritirato

I prodotti interessati sono venduti, quello granulato istantaneo in confezioni da 360 grammi con il numero di lotto L0010327 e il termine minimo di conservazione 04/22 e il dado da brodo funghi in confezioni da 60 grammi numero di lotto L0010304 con scadenza 04/22.

Allergene non dichiarato in etichetta

I prodotti sono stati prodotti da Bauer S.p.a., che ha sede a Trento via Kufsteain n° 6. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai soggetti allergici alla Beta-lattoglobuline di non consumare i prodotti con il numero di lotti segnalati e di restituirli al punto vendita d’acquisto. La segnalazione è stata pubblicata sul nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero della salute. L’avviso è stato diffuso anche attraverso il Rasff.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE