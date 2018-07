Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia segnala che dal tardo pomeriggio-sera di venerdì 20 luglio sarà probabile lo sviluppo di rovesci e temporali su gran parte del settori alpini e prealpini, specialmente centro-occidentali. Scatta anche nel Magentino, Abbaitense, Altomilanese e Rhodense l’allerta meteo.

Meteo in peggioramento

Con il passare delle ore verranno coinvolti gradualmente anche i settori di pianura, con maggiore probabilità quelli a ridosso dei rilievi prealpini: possibili fenomeni molto intensi sui settori nordoccidentali (possibili anche sull’alta pianura occidentale), per grandinate di medie-grandi dimensioni, precipitazioni forti e persistenti; possibili isolati fenomeni intensi tra bresciano e mantovano.

Sabato 21 possibili rovesci

Nel corso della mattinata di sabato 21 luglio, le precipitazioni tenderanno a divenire più diffuse su gran parte di Alpi, Prealpi e media-alta pianura, con rischio di temporali forti in graduale diminuzione. Si evidenzia tuttavia ancora la possibilità di locali piogge molto intense e persistenti, sia sui settori alpini che di pianura. Nel pomeriggio-sera, seppur in un contesto di generale miglioramento, rovesci e temporali sparsi saranno ancora possibili, specie sui rilievi nel pomeriggio e poi in serata anche in pianura.