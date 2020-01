Allerta smog, tornano in vigore anche a Legnano le limitazioni temporanee di primo livello.

Legnano ferma le auto più inquinanti

Anche nella città del Carroccio sono scattate nuovamente, in aggiunta a quelle già assunte nello scorso ottobre, le limitazioni temporanee di primo livello per contenere l’inquinamento atmosferico. La misura introduce, fra l’altro, divieti relativi alla circolazione dei veicoli più inquinanti, all’installazione e all’uso di determinati generatori di calore, alle temperature medie da tenere in abitazioni ed esercizi commerciali.

Allerta smog, gennaio mese “nero”

Le restrizioni scattano quando, per quattro giorni consecutivi, la concentrazione nell’aria di PM10 oltrepassa i 50 μg/m3. Solo nel mese di gennaio 2020 sono stati 13 i giorni con le limitazioni di primo livello e quattro con quelle di secondo (si applicano in caso di superamento della soglia per dieci giorni).

Uso responsabile dei veicoli privati e degli impianti di riscaldamento

Informazioni dettagliate sono consultabili sul portale del Comune. La Polizia Locale raccomanda un utilizzo responsabile dei veicoli privati e degli impianti di riscaldamento, oltre che il rispetto delle misure temporanee.

Sanzioni da 168 euro per chi non rispetta i divieti

I controlli specifici sulle strade disposti in diverse fasce orarie e in più località dell’ambito urbano hanno riguardato 370 veicoli. Le violazioni contestate ammontano a 47, la sanzione per chi circola abusivamente in violazione ai divieti è di 168 euro.

