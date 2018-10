Il Comune di Abbiategrasso indice il bando pubblico per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi Erp, (Edilizia Residenziale Pubblica).

Come presentare domanda per gli alloggi Erp

Le domande potranno essere presentate dal 15 ottobre al 16 novembre 2018, presso lo Sportello del Servizio ERP sito nella sede comunale di Villa Sanchioli – Viale Cattaneo n. 2 – piano terra, su appuntamento da fissare telefonando alla PROGEL Srl, (numero verde 800.587.397 oppure 0331-788819), società di gestione del patrimonio ERP del Comune.

Nel giorno e all’ora stabilita, il richiedente dovrà presentarsi presso lo Sportello ERP di Villa Sanchioli, munito della fotocopia di tutti i documenti richiesti. Le domande verranno inserite sul sistema informatico regionale direttamente alla presenza dell’interessato, al quale verrà rilasciata immediatamente, la ricevuta di avvenuto deposito.

La graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno successivamente pubblicate :

in home page sul sito del Comune di Abbiategrasso;

all’Albo Pretorio on line consultabile sul sito comunale;

al Servizio E.R.P. con sede in viale Cattaneo n. 2;

all’ufficio URP – Punto in Comune di piazza Marconi 3

