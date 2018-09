La festa della Sucia non delude! Successo per le iniziative promosse a Boffalora sopra Ticino dall’Amministrazione in collaborazione con le associazioni locali.

Sucia di successo

Oltre 1000 presenze sabato sera alla Notte Bianca, con musica, bancarelle e proposte in tutto il paese. Domenica ultima giornata della 41esima Sucia. Aperte le mostre in Sala Consiliare e alla Scuola Primaria, i appuntamenti con le arti marziali in Piazza 4 Giugno e con il C.A.I. al Parco Mylius. Dal pomeriggio ttanti eventi e gran finale con i balli in piazza 4 giugno animata da Atmosfera Band, oltre allo spettacolo pirotecnico sul Naviglio.

C’era anche Trezzani

Presente alla chiusura della kermesse anche l’ex sindaco boffalorese Curzio Trezzani, ora Consigliere regionale: “È sempre un’emozione chiudere la festa della Sücia a #Boffalora, sempre più ricca di eventi, mostre e balli”.