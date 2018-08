Sciopero Ryanair previsto per venerdì 10 agosto: interesserà in particolare Belgio e Svezia.

Sciopero Ryanair in Belgio e Svezia

Ormai è un concetto che si traslittera immediatamente in “incubo” per molti viaggiatori. La paralisi dello scorso mercoledì 25 luglio in Italia è rimasta ben impressa nella memoria di tanti vacanzieri che hanno patito non pochi disagi.

Stavolta i sindacati in Belgio chiedono ai piloti di aderire a uno sciopero il 10 agosto, in sostegno ai loro colleghi che in Irlanda hanno annunciato un quarto giorno di sciopero per venerdì 3 agosto. Due sigle sindacali chiedono a Ryanair di cambiare il proprio modello di relazioni con i dipendenti e parlano di una «campagna di intimidazione» nei confronti della protesta.

Sempre per il 10 agosto saranno in sciopero i piloti di Ryanair in Sveziacon una partecipazione attesa all’80%.

Insomma, occhio alle destinazioni… o a eventuali scali temporanei.

Le ragioni della protesta

Come aveva anticipato in data 3 luglio lo “Sportello dei Diritti” e ripreso dai media nazionali, la motivazione della protesta è «la richiesta di migliori condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti per gli assunti di ciascuno Stato in cui opera la compagnia aerea e l’avvio di un tavolo per la negoziazione di un accordo collettivo».

L’azienda respinge le critiche e sostiene che le condizioni di lavoro dei dipendenti siano già tra le migliori del settore.

“Il personale di bordo di Ryanair ha un buon stipendio, fino a 40.000 euro l’anno”, ha detto Kenny Jacobs, sottolineando che per quanto riguarda i giorni di riposo, l’azienda è “leader del settore” e gli equipaggi di cabina ricevono “buone commissioni sulla vendita” dei prodotti a bordo. Solo lo scorso anno Ryanair, dopo molte pressioni, aveva concordato in linea di principio di riconoscere i sindacati.