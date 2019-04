Ambiente e lavoro, se ne parla in Casa Giacobbe. Un argomento di attualità del quale si sente sempre più spesso parlare e discutere sui media, in quanto determinerà scelte, consumi e stili di vita futuri: la sostenibilità delle attuali scelte di consumo (sia delle risorse della Terra che della quantità e qualità di quello che produciamo) e la produzione di beni con metodi e materie che possano poi essere riciclati per un nuovo utilizzo.

Ambiente e lavoro, se ne parla in Casa Giacobbe

L’Associazione UrbanaMente in collaborazione con il Centro Culturale Don Cesare Tragella e il Centro J.F. e R. Kennedy di Magenta, la invitano alla conferenza/dibattito dal titolo “Ambiente e Lavoro: una sfida per uno sviluppo sostenibile”, mercoledì 8 maggio alle 21 (ingresso libero) presso Casa Giacobbe in via IV Giugno 80 a Magenta.

Relatori internazionali

Interverranno relatori di livello nazionale: Don Bruno Bignami (Direttore CEI), Giuliana Coccia (Responsabile ASviS per lo Sviluppo Sostenibile), Angelo Colombini (Segretario Confederale Cisl).