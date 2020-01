A poche ore dall’accensione del Falò di Sant’Antonio, Ambiente Saronno fa capire quanto questo contribuisca all’inquinamento atmosferico.

Anche quest’anno quello di Sant’Antonio si riconferma il falò delle polemiche. Anzi, forse ancor più del passato, dato l’aumento della sensibilità ambientale dopo i forti allarmi circa il surriscaldamento climatico e gli incendi in Australia di queste settimane. A guidare la voce ambientalista anche quest’anno è Ambiente Saronno Onlus.

Per dare l’idea di quanto il falò di Sant’Antonio possa inquinare, l’associazione ha ricondiviso su Facebook i dati che aveva già evidenziato nel 2016:

Ambiente Saronno, sempre via social, spiega poi che

“Nessuno stigmatizza i falò, ma stigmatizziamo il fatto che non siano state previste azioni compensative per limitare il danno. Ci auguriamo fortemente che questo sia l’unico falò previsto per il mese di gennaio. Dobbiamo tutti renderci conto di abitare in una zona dove la dispersione degli inquinanti è molto limitata. Se abitassimo in una zona desertica sprecheremmo acqua? Penso proprio di no. Senza aria non si vive, proprio come senza acqua. Non sprechiamo la nostra buona aria. Molteplici studi indicano che tutto concorre ad avere un’aria inquinata. Prendiamone atto.

p.s.- fatti i dovuti calcoli, un falò di medie dimensioni immette nell’aria, in dieci minuti, sostanze inquinanti pari a quanto immettono TUTTE le pizzerie di Saronno in un mese“.