Via libera dal Comune alla sua partecipata per i lavori che porteranno gli ambulatori all’ex farmacia comunale delle Ceppine.

Ambulatori all’ex farmacia, Ceriani: “Tempi rapidi”

Unanimità della commissione e via libera in giunta, presto all’ex farmacia Sant’Anna, o meglio nei locali lasciati liberi dopo il trasferimento, arriveranno gli ambulatori. Il progetto è stato spiegato martedì scorso dal vicesindaco Claudio Ceriani in commissione. “La modifica allo statuto di Seprio approvato a dicembre è stato un passo fondamentale per permettere la gestione dei servizi sociosanitari – ha spiegato – Ora si può andare avanti: prevediamo di insediare un ambulatorio per prelievi, iniezioni e medicazioni e vaccini in collaborazione con l’Asst Sette Laghi o con il centro medico privato San Nicola. Accanto a questo, uno studio per un Pediatra e un altro per il medico di base”.

Sanità a portata di quartiere

Come già spiegato in occasione del trasferimento della farmacia comunale, la volontà di utilizzare gli spazi rimasti vuoti per degli ambulatori ha un chiaro motivo: “Sono tre servizi molto utili, per i quali c’è richiesta nel territorio – ha ricordato Ceriani – Vogliamo siano a portata di cittadino, di anziani e famiglie, che così non saranno costretti ad andare in ospedale, dove uno dei problemi è proprio il sovraffollamento per richieste che possono (e devono) essere soddisfatte sul territorio”.

