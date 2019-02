Ambulatorio Gaggiano: da martedì 12 febbraio il dottor Jonathan Cattani subentra alla dottoressa Valentina Redaelli

Ambulatorio Gaggiano: ecco il sostituto della Redaelli

Ha creato qualche preoccupazione nei suoi pazienti gaggianesi la cessazione delle attività da parte della dottoressa Valentina Redaelli. Come raccontato da Settegiorni, nei primi giorni di passaggio il sostituto ha operato solo nell’ambulatorio di Gudo Visconti e non in quello di Gaggiano. Da martedì 12 febbraio sarà invece presente anche a Gaggiano il dottor Jonathan Cattani, che riceve all’interno dell’ambulatorio messo a disposizione dall’Amministrazione comunale presso il Centro Socio-sanitario di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Questi gli orari di ricevimento: lunedì dalle 9.30 alle 13.30, martedì dalle 9.30 alle 12.30, giovedì dalle 15 alle 18.30, venerdì dalle 9.30 alle 12. 30. A Gudo, il medico riceve in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto il mercoledì dalle 15 alle 18.30. Il dottor Cattani riceve su appuntamento chiamando dalle 8.30 alle 10 il numero 320 – 34.21.338. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE.