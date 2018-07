Anagrafe nazionale unica, entra anche Vedano Olona.

Anagrafe nazionale, un’unica banca dati centrale

Quarto in provincia di Varese, il Comune di Vedano Olona entra nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), un’unica banca data centrale. “Dopo la carta di identità elettronica – spiega il gruppo di Vedano viva, che amministra il paese dal 2014 -, raggiungiamo questo ulteriore traguardo nel processo di innovazione e digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Il progetto prevede il graduale accorpamento di tutte le anagrafi comunali del Paese in un’unica anagrafe nazionale, consultabile e aggiornata in tempo reale da ogni comune. Grazie alla possibilità immediata di accesso a una fonte unica e certa per i dati anagrafici da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, le procedure verranno snellite ed uniformate a livello nazionale, garantendo numerosi vantaggi nell’erogazione dei servizi”

Ecco quali saranno i benefici

Vedano viva parla di “svolta epocale” ed elenca i benefici portati dal completamento del subentro dei Comuni in Anpr. “Possibilità immediata di accesso ai dati anagrafici da parte di tutte le Pubbliche amministrazioni centrali e locali – si legge nella nota diffusa alla stampa -, e anche dei gestori di pubblico servizio: in questo modo si evita il tempo impiegato per le richieste e le conseguenti risposte fornite dagli operatori comunali e l’ente interessato può utilizzare subito il dato anagrafico di cui ha necessità. Il cittadino potrà richiedere i certificati anagrafici in qualsiasi Comune, non solo in quello di residenza (come accade ora). Sempre con questo principio, anche la Cie potrà essere richiesta in qualsiasi Comune, perché potranno essere utilizzati i dati anagrafici contenuti nella base dati Anpr per richiederne l’emissione (evitando così l’attuale richiesta di nulla osta al Comune di residenza). Il cambio di residenza tra Comuni potrà essere fatto con il nuovo concetto di ‘mutazione anagrafica’, cioè cambio di indirizzo: con la conseguenza che non ci saranno più gli scambi di documenti previsti dalla procedura attuale tra il Comune di nuova residenza e il Comune di provenienza, con risparmio di tempo impiegato dagli operatori. Una banca dati unica può anche rappresentare il punto di partenza per offrire a cittadini e intermediari alcuni servizi online; ad esempio il rilascio dei certificati online”.

Nessun intoppo nella fase di subentro

“Grazie all’attento lavoro portato avanti negli ultimi anni dall’ufficio dei Servizi demografici – conclide Vedano viva -, la fase di subentro appena completata ha dato riscontri più che positivi. Il processo di bonifica delle anomalie nei dati rispetto a quanto richiesto per l’allineamento del profilo voluto da Anpr è stato guidato e supportato dalla software house Kibernetes srl che da anni cura puntualmente la gestione informatica dei dati con prodotti sempre in linea con le richieste ministeriali”.

