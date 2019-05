Anche i Cinque Stelle pronti per la presentazione ufficiale

Anche i Cinque Stelle pronti: ecco la data ufficiale di presentazione della lista

Samuele Clerici, Cinque Stelle, il terzo candidato, presentatosi di recente per la corsa alla poltrona di Sindaco per le amministrative del 26 maggio, conferma: la data di presentazione ufficiale della squadra é fissata per lunedì 6 maggio alle 21. Nella Sala Consiliare del Comune di Pogliano Milanese. Piazza Avis – Aido.

Parco inclusivo, partecipazione attiva e non passiva, del cittadino alla vita pubblica, viabilità, sicurezza, inclusione. Queste sono, nelle dichiarazioni del rappresentante del gruppo, in generale, le linee del programma. Poi collaborazioni, incontri, giochi senza barriere. Per le fragilità. Comunque la persona al centro.

Gli elementi programmatici e i componenti del movimento verranno introdotti nella Sala del Municipio per l’evento aperto alla cittadinanza. A questo seguirà una serata già stabilita per lunedì 20 maggio che segnerà insieme il punto e la chiusura della campagna elettorale.

