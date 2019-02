Domenica 3 marzo si svolgeranno in tutta Italia le elezioni primarie del Partito Democratico, e anche il Pd di Robecco si prepara all’evento.

Un’occasione per ripartire: anche il Pd di Robecco si prepara

Queste primarie sono un’occasione di grande rinnovamento per il PD. A differenza di altri partiti, dà la possibilità ai cittadini di influenzarne l’orientamento

tramite processi di partecipazione trasparenti e basati su un’idea di democrazia dal basso ancorata al territorio. Un momento di partecipazione e coinvolgimento, fondamentale per costruire un’alternativa forte e legittimata all’attuale governo gialloverde, superando le divisioni e le contraddizioni che hanno afflitto il PD negli ultimi anni.

Le ultime elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna hanno dimostrato come le forze di centrosinistra hanno ancora molto da dire e fare per e con i cittadini, e che il PD non è avviato alla scomparsa evocata da molti dopo il 4 marzo. Per questo motivo le attuali primarie sono più importanti che mai, in quanto da un lato una ampia partecipazione consoliderà il trend di ripresa, e dall’altro indicheranno la direzione che il Partito Democratico, unica rilevante forza di opposizione, dovrà seguire nel suo processo di rinnovamento. I tre candidati, Martina, Giachetti e Zingaretti, offrono visioni diverse su ciò che il Partito è stato e su ciò che dovrà diventare, facendo sì che il voto non sia una semplice formalità in un processo già deciso, ma che il risultato potrà realmente incidere sul futuro del PD.

Gli incontri

Anche il Circolo PD di Robecco sul Naviglio partecipa con entusiasmo all’organizzazione delle primarie e per l’occasione predispone due seggi. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 presso la sala al piano terra del Municipio in via Dante 21 e dalle 8 alle 12 presso il gazebo in piazza Garibaldi a Casterno per gli elettori delle frazioni di Casterno, Cascinazza e Carpenzago. Il seggio di Robecco resta comunque disponibile nel pomeriggio anche per le frazioni.

Si ricorda che è necessaria la tessera elettorale e un documento d’identità, oltre che un contributo di 2€ per coprire le spese organizzative.