Se quello di ieri è stato un incubo allucinante quello di stamattina è stato… “solo” un sogno poco piacevole. Ma anche stamattina i pendolari lecchesi e valtellinesi che utilizzano quotidianamente la linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano hanno subito la loro dose di disservizi, disagi e ritardi.

Anche oggi ritardi

In particolare a causare ritardi è stato “un guasto, di competenza RFI, ad un passaggio a livello che si è verificato tra le stazioni di PONTE IN VALTELLINA e TRESENDA A.T.”. Questo l’avviso apparso sul sito di Rrenord. Un quotidiano bollettino di guerra. Al momento il treno 2552 (MILANO CENTRALE 07:20 – TIRANO 09:52) viaggia con 15 minuti. Il convoglio 2557 (TIRANO 06:12 – MILANO CENTRALE 08:38) di minuti accumulati sulla tabella di marcia ne ha addirittura 45 mentre il 5251 (SONDRIO 06:51 – LECCO 08:45). Non va meglio SULLA Lecco-Carnate-Milano dove treno 10830 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:52 – LECCO 08:53) viaggia con 18 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto ad uno scambio, di competenza RFI, in prossimità della stazione di CARNATE USMATE mentre il 10831 (LECCO 07:37 – MILANO PORTA GARIBALDI 08:38) viaggia con 23 minuti di ritardo.

TrenordHorrorStory

Lo abbiamo scritto tante volte ormai: la situazione non è più tollerabile. E ne sono evidentemente convinti i Giovani Democratici Lombardi che hanno promosso per domani, giovedì 13 dicembre 2018, una manifestazione dal titolo quanto mai chiaro: TrenordHorrorStory.

I Gd lombardi, e tra questi anche i lecchesi, scenderanno in campo nelle stazioni lombarde per dire “Basta alla vergogna di Trenord”. Non solo ma è anche in programma alle 9.30 un presidio sotto la sede di Regione Lombardia.

