Caldo intenso previsto ancora per questa settimana ma con infiltrazioni temporalesche sempre più frequenti.

Caldo intenso

Anche durante questa settimana proseguirà il caldo intenso in Lombardia, con temperature intorno ai 33-34°C nelle massime e 22-25°C nelle minime notturne. Tuttavia l’anticiclone sarà localmente disturbato da correnti sudoccidentali che potranno favorire temporali più intensi specie sulle Alpi retiche, ma in possibile estensione anche alle Prealpi e alle pedemontane, specie nelle ore serali o notturne. Più basso il rischio di fenomeni in pianura fino a venerdì.

Previsioni per oggi

Oggi, 6 agosto, da poco nuvoloso a nuvoloso, nubi per lo più alte e sottili in pianura con tendenza ad addensamenti cumuliformi, fino a molto nuvoloso sui settori Alpini e Prealpini. Rovesci e temporali possibili a carattere sparso e isolati sulla pianura occidentale entro la sera. Temperature massime in pianura tra 30 e 35°C, con punte locali di 36°C. Disagio da calore da moderato a forte.

Martedì 7 agosto

Sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, durante il pomeriggio da poco nuvoloso a nuvoloso, fino a molto nuvoloso su Alpi, Prealpi e Appennino. Rovesci in formazione al mattino sulle Alpi occidentali, possibili su tutti i rilievi al pomeriggio con sconfinamenti tra il tardo pomeriggio e la sera anche sulla pianura centro-occidentale. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in leggera diminuzione. Disagio da calore in lieve diminuzione.

Mercoledì 8 agosto

Anche mercoledì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, da poco nuvoloso a localmente nuvoloso nella seconda parte del giorno. Rovesci e isolati temporali saranno possibili durante il pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino Pavese. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 20°C, massime intorno a 32°C. Disagio da calore in diminuzione.

Giovedì 9 agosto

Nuvoloso con nubi più diffuse e compatte nella seconda parte della giornata. Al mattino rovesci e temporali possibili su Alpi e Prealpi, nella seconda parte della giornata isolati e a carattere sparso probabili ovunque. Temperature minime stazionarie, massime in lieve e generale diminuzione. Disagio da calore in ulteriore lieve calo.