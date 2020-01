Duro attacco contro l’esposizione degli animali all’evento da parte degli animalisti pronti alla protesta in piazza

Fa discutere la presenza domenica 12 gennaio alla Sagra di Saronno la presenza degli animali per l’esposizione: “Nonostante le proteste Animaliste e la legge sui diritti degli Animali puntualmente calpestata, nonostante un ragazzo di 20 anni sia rimasto paralizzato, alla sagra di Saronno verranno esposti Animali (le gabbie sono state già piazzate nell’area della chiesetta) e fatti sfilare al corteo storico. Se il sindaco Fagioli e compari volevano farci irritare, ci sono riusciti” è il commento del movimento Centopercentoanimalisti.

“Domenica saremo presenti”

“I poveri Animali subiranno urla, musica ad altissimo volume e altro ancora – Continuano i membri del Movimento -. Ovviamente i controlli dell’autorità competente sono e saranno inesistenti come gli anni precedenti, eppure la legge esiste ma a Saronno non viene mai applicata. Come già annunciato domenica 12 gennaio i Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti e del Fronte Animalista saranno presenti a Saronno, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni”.