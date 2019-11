Il fatto è avvenuto sui social: l’autore dell’annuncio per una casa a Pontoglio è un palazzolese del 1955.

Annuncio razzista: “Non affitto casa ai giargianesi”

“Non affitto casa a barconari giargianesi, niente extracomunitari: solo italiani Doc”.

Come riportato dai colleghi di BresciaSetteGiorni.it, questo è il contenuto di un post razzista che qualche giorno fa è stato pubblicato su una nota piattaforma di annunci di Facebook. Un fatto gravissimo, che ha profondamente indignato le persone che lo hanno letto. A scriverlo è stato un palazzolese di 64 anni. In affitto, per 400 euro al mese, un’abitazione a Pontoglio (Bs).

La telefonata verità…

Ma la persona al telefono, rispondendo a un ragazzo straniero d'accordo con la redazione del nostro settimanale ChiariWeek, ha risposto in modo ben diverso da quello annunciato sul post…