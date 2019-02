Antibiotico ritirato dal mercato: ecco il lotto e tutte le info. La disposizione dovuta a seguito del riscontro di risultato fuori specifica per il titolo durante gli studi di stabilità.

Antibiotico ritirato dal mercato

La società EG, con propria e-mail del 6 febbraio 2019, ha informato che sta provvedendo, in via del tutto volontario, al ritiro dal mercato del seguente lotto della specialità medicinale CEFIXIMA EUROGENERICI 5CPR DISPERS 400MG – AIC 042087015: lotto n. 328H001 scad. 8-2019. Il ritiro del lotto sopra riportato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto a seguito del riscontro di risultato fuori specifica per il titolo durante gli studi di stabilità.

Il suo impiego

CEFIXIMA EG è utilizzata per trattare infezioni causate da batteri ad essa sensibili. Più precisamente, l’uso della cefixima è indicato per il trattamento di:

– Infezioni delle alte e basse vie respiratorie, come faringiti, tonsilliti, polmoniti e bronchiti;

– Infezioni dei seni nasali;

Leggi anche: Punto nascite dell’ospedale Oglio Po, Forattini lancia la sfida: “Riaprire la questione”

– Infezioni otorinolaringoiatriche, come – ad esempio – le otiti medie;

– Infezioni dei reni e delle vie urinarie;

– Infezioni genitali.