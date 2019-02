L’attore Antonio Albanese e il sindaco di Milano Beppe Sala hanno aderito all’iniziativa “Volontario all’Opera per un giorno” che Opera San Francesco ha lanciato in occasione del 60° anniversario. Come riporta il portale della diocesi ambrosiana il noto attore olginatese e il primo cittadino meneghino hanno donato parte del loro tempo ai più bisognosi.

Protagonisti Antonio Albanese e il sindaco di Milano

Il celebre attore, nato ad Olginate, insieme al sindaco di Milano è stato protagonista – sabato 16 febbraio – di un turno di volontariato nell’ambito del progetto “Volontario all’Opera per un giorno” alla mensa di Corso Concordia di Opera San Francesco. I due, muniti di grembiule rosso, hanno servito numerosi pranzi agli uomini e alle donne, italiani e stranieri, che ogni giorno frequentano la mensa di OSF.