Arriva il servizio frutto dell’accordo tra Comune e Centro Diurno Anziani.

Anziani a casa la settimana di Ferragosto

Essere anziani e rimanere in città la settimana di ferragosto, se non oltre. Una solitudine per molti una preoccupazione anche per i figli che vorrebbero sapere i propri cari in compagnia o comunque coinvolti in attività con i coetanei. Arriva dunque il servizio frutto dell’accordo tra Comune e Centro Diurno Anziani. I giovedì pomeriggio in compagnia, dalle 15 alle 18, al centro polifunzionale “Dottor Mario Leone” di via Matteotti. È compreso anche il servizio di trasporto da casa e per il centro (andata e ritorno). Basta prenotarsi allo 02.9735261