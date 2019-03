Giovedì 4 aprile, alle 19 all’interno della rassegna “Aperileggendo” Simona Borgatti presenta “Se mi dici no…” ed. La Memoria del Mondo in Corso Garibaldi, 11 a Corbetta. Simona ama i gatti. Sarà per il cognome, sarà perché i suoi genitori non le hanno mai permesso di tenere un cagnolino (che puzza e sbava). Durante una vacanza all’estero, però, arriva lei. E’ sporca e pulciosa. Ma è stata abbandonata, è un cucciolo, è ferita e guarda Simona e suo marito Andrea con due occhioni dolcissimi!

Non ci sono dubbi: Zara, che si rivelerà essere un cane di razza Tornjak, entra nei loro cuori e stravolge completamente il tran tran familiare che comprende anche due gatti.

La storia

Zara, però, non è un cane da borsetta bensì un cane guardiano pelosissimo che attira molto la curiosità delle persone. La socializzazione, l’educazione, i viaggi, un passaggio televisivo e alcune disavventure sono soltanto alcuni degli aspetti che Simona si trova a dover affrontare. Insieme a Zara e alla coppia trovano spazio una nutrita schiera di persone e pelosi: nuovi e vecchi amici, il branco della campagna, educatori, veterinari, giornalisti e anche Massimo Perla, l’ “educa-cani” della TV, per un’inconsapevole stesura a 100 mani e qualche zampa.

Chi è Simona Borgatti

È la storia di un amore, di un cane e della dedizione della sua padrona, che da indifferente al mondo cinofilo inizia a interessarsi ai cani e ai Tornjak in particolare per far conoscere questa singolare razza in Italia. Simona Borgatti è maestra di scuola primaria e giornalista pubblicista free-lance di cronaca locale. Nel 2011, sempre per La Memoria del Mondo, ha pubblicato “Castelli fratelli – un curioso tentativo di salvataggio” dedicato al Castello Visconteo di Cusago.