Sono aperte le iscrizioni per l’accesso ai Centri Ricreativi Estivi per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Aperte le iscrizioni: ecco le proposte per ogni fascia di età

PER I RAGAZZI DA 6 A 14 ANNI il servizio è organizzato presso la Colonia Enrichetta, ed è articolato in turni settimanali, dal 10 giugno al 26 luglio e dal 26 agosto al 6 settembre.

PER I BAMBINI DA 3 A 6 ANNI il centro ricreativo è organizzato presso la scuola dell’infanzia di via Galimberti, ed è articolato dal 1 al 26 luglio 2019.

L’orario di frequenza è dalle 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì.

Il servizio è riservato esclusivamente ai bambini residenti nel Comune di Abbiategrasso. Qualora non si raggiunga la capienza massima dei posti disponibili, potranno inoltrare domanda anche i cittadini non residenti.

Come iscriversi

Le domande devono essere presentate dal 6 al 16 maggio 2019, esclusivamente ONLINE dal sito web Comune, nella sezione dedicata ai Servizi Scolastici: CLICCA QUI per accedere alla sezione dedicata alle iscrizioni.

La procedura per la presentazione delle domande è guidata e l’accesso avviene con il badge e le credenziali già in possesso degli interessati per tutti i servizi scolastici. Laddove si dovessero riscontrare difficoltà per la compilazione online della domanda, possono essere richiesti chiarimenti telefonici ai numeri: 0294692.370 – 0294692.380 – 0294692.372.