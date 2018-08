Aperti anche a Ferragosto con una media di 12/15 volontari per sera.

Aperto anche a Ferragosto il refettorio “Don Giuseppe Locatelli”

Aperti anche a Ferragosto con una media di 12/15 volontari per sera che gestiscono i pasti. Stiamo parlando del refettorio “Don Giuseppe Locatelli” gestito da “Non di solo pane”, aperto per tutta settimana anche Il 15 agosto con orario 18.30-20. Sono proprio i volontari a spiegare che: “d’estate, e in particolare in agosto, il numero degli ospiti aumenta ulteriormente, forse perché in zona scarseggiano servizi e luoghi di riferimento aperti”. I numeri forniti parlano anche di 73 ospiti a sera e lo scorso 24 luglio è stato servito il 26.000 pasto dell’inaugurazione di questa realtà magentina legata alla Comunità pastorale. Sono soprattutto single sopra i 40 anni, famiglie numerose con oltre 2 figli, persone in difficoltà economica per la perdita di lavoro a bussare alla porta del refettorio che resterà aperta per ferie.

