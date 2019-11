Appuntamento a Legnano con il cantautore Luca Bonaffi

Appuntamento al Teatro Ratti di Legnano con il cantautore Luca Bonaffi.

Quinto appuntamento per Luca Bonaffini, cantautore mantovano classe 1962, che – dopo Pavia, Como, Milano e Roma, sbarca a Legnano. Sarà il Teatro Ratti (cinema teatro) a ospitare il suo tour unplugged “IL CAVALIERE DEGLI ASINI VOLANTI”, in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità il 3 dicembre.

Luca Bonaffi

Bonaffini, che ha realizzato tredici album come cantautore solista, tre romanzi e una decina di show concept (spettacoli musicali da lui scritti e diretti, tra i quali D(i)ario Gay firmato con Enrico Ruggeri), si è conquistato un posto storico nella canzone d’autore grazie alla lunga e prosperosa collaborazione con Pierangelo Bertoli, col quale ha firmato brani in ben sei album (dal 1987 al 1993).

Il concerto

Il concerto vedrà Bonaffini in una dimensione intima, narra-attore di storie, aneddoti e racconti di vita armato di sola voce e chitarra con un repertorio variabile da brani tratti dai suoi dischi, da canzoni scritte per altri (Bertoli, Lolli, Flavio Oreglio) a omaggi internazionali (come quello dedicato a Victor Jara e a Luigi Tenco). Un viaggio attraverso il Novecento, sfiorando le guerre mondiali, il Muro di Berlino, le Apocalissi scampate del Ventesimo Secolo, ma anche tante canzoni d’amore.

Ospite di spessore della serata sarà Francesca Brusa Pasquè, artista a 360 gradi, che ci regalerà un’interpretazione a sorpresa di forte impatto emotivo.