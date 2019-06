Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In più di vent’anni dalla sua costituzione, il Gruppo è cresciuto notevolmente espandendosi oltreconfine con 2 punti vendita in Svizzera e conta oggi oltre 300 punti vendita diretti, una piattaforma di vendita online e circa 1.500 dipendenti. Attualmente, il Gruppo conta globalmente un milione di clienti attivi, rispondendo alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi i marchi privati Start, Expecial, Next, HiFish e Virtus. I punti vendita del Gruppo sono caratterizzati da molteplici format e dimensioni, da un minimo di 150 mq fino agli oltre 1.000 mq dei formati Large. Nel giugno 2016, i Fondi Permira hanno acquistato la maggioranza del capitale della società, divenendo l’azionista di riferimento.

Arcaplanet inaugura tre nuovi store in Lombardia

Dopo il recente annuncio dell’acquisizione del gruppo Zoodom che aggiungerà ulteriori 15 punti vendita alla catena leader del pet care in Italia, sabato 8 giugno sono stati inaugurati tre store in Lombardia di Arcaplanet. A Rozzano, Curno e Brescia tre lunghe feste in contemporanea per l’insegna leader nel pet care in Italia che arriva a contare così 316 punti vendita in totale.

I nuovi store

I tre negozi sono molto grandi, oltre 550 mq ognuno e ospiteranno servizi di ultima generazione pensati per gli amici pelosi come il Pet Wash con vasche e zona phon senza limite di tempo, a Rozzano e a Curno è disponibile anche la zona Lavanderia con lavatrice e asciugatrice a gettoni per l’igiene e il lavaggio degli accessori dei propri amici a 4 zampe e il reparto Parafarmacia con la presenza di farmacista professionista. Curno poi offre anche una zona agility per allenare i propri amici pelosi. Come tutti gli store dell’insegna, anche gli ultimi due nati saranno riforniti con assortimenti completi per il food e il non food per gli animali da compagnia grazie a oltre 10.000 referenze tra accessori e alimenti per cani, gatti, piccoli animali, roditori, pesci, anfibi e uccelli, un’ampia selezione trasversale di prodotti esclusivi e specializzati, dietetici e veterinari, di alimentazione biologica e vegetariana, cibo secco e umido, accessori dai tappetini igienici per cani alle lettiere per gatto, dai giochi ai guinzagli, ai “trasportini”. I tre negozi, tutti dotati di ampio parcheggio gratuito per la clientela, in totale hanno dato lavoro a tredici persone in più, aumentato la superficie di vendita di oltre 2.250 mq e innalzato il numero di casse di 6 unità.

Ecco cosa è successo

La giornata no stop di sabato è iniziata alle 9 e terminata all’orario di chiusura. Durante ledeste sono stati distribuiti omaggi

per tutti, promozioni dedicate e tutte le novità pensate per l’alimentazione e il benessere degli animali da compagnia, in casa, all’aperto e in viaggio. Per tutti è stato possibile iscriversi all’interno del circuito “ArcaCard”, il programma fedeltà che oggi annovera oltre un milione di clienti attivi e permette una serie di vantaggi a livello di scontistica a punti e servizi personalizzati.

Dove si trovano i negozi

Di seguito gli indirizzi e orari dei nuovi store:

Rozzano Via Grandi 14/B – Orari: Lun – Sab 8.30/20.00 Dom. 9.30/19.30

Curno Via Bergamo 23 – Orari: Lun – Dom 09.00/20.00

Brescia Viale S. Eufemia 107 – Orari: Lun – Dom 09.00/20.00