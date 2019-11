Arconate, il Comune ha individuato, tramite procedura di mobilità, il futuro comandante di Polizia locale. Si tratta di Emidio Varrato, classe 1965, attuale comandante a Robecchetto.

Arconate, chi sarà il futuro comandante

Martedì 29 ottobre 2019, il Comune di Arconate ha concluso la selezione del nuovo istruttore direttivo ufficiale di Polizia locale, a tempo pieno e indeterminato, tramite procedura esplorativa di mobilità esterna. Si tratta di Emidio Varrato, nato a Milano l’8 gennaio 1965, attuale comandante della Polizia locale del Comune di Robecchetto.

L’iter del bando

Il primo bando di mobilità era stato pubblicato con scadenza il 10 settembre 2019. Entro il termine previsto era però pervenuta una sola domanda di partecipazione, priva del previsto requisito di possesso dell’attestato di partecipazione a corsi regionali di qualificazione professionale per ufficiali di Polizia locale. Su indicazione dell’Amministrazione sono stati dunque riaperti i termini per la selezione, prevedendo la frequenza a corsi regionali di qualificazione professionale non più come requisito per l’ammissione, bensì come titolo per la valutazione dei candidati. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle 18 del 10 ottobre 2019: entro tale data sono pervenute tre domande, presentate da altrettanti candidati in possesso dei requisiti richiesti, tutti ammessi alla fase di selezione. In data 29 ottobre 2019 i tre candidati giudicati ammissibili sono stati convocati per la selezione davanti alla commissione esaminatrice, composta dal Presidente Natalino Griggio, responsabile del Corpo di Polizia locale del Comune di San Pietro di Mosezzo, da Giuseppina Colombo, responsabile dell’Area Contabilità e Tributi del Comune di Arconate e da Giovanni Airoldi, responsabile Area Amministrativa del Comune di Arconate.

La graduatoria e l’interlocuzione con Robecchetto

Alla selezione si sono presentati due dei tre candidati ammessi. Al termine dei lavori la commissione, valutati i titoli, i curriculum e i colloqui sostenuti, ha elaborato la graduatoria di merito, dalla quale si evince che il punteggio più alto è stato attribuito a Emidio Varrato. Spiegano dall’Amministrazione: “A questo punto avvieremo quanto prima un’interlocuzione formale con il Comune di Robecchetto per confrontarci sulle modalità e sulle tempistiche del rilascio del nulla osta definitivo al dott. Varrato che, appena prenderà servizio ad Arconate, sarà nominato Comandante del corpo di Polizia locale”.

