Aprirà una nuova farmacia ad Arese in via Valera, al posto del vecchio alimentari Dirotti.

Farmacia nuova in via Valera

Aprirà una nuova struttura ad Arese in via Valera, al posto del vecchio alimentari Dirotti. Con questa struttura aumenta il servizio per i cittadini di Arese. L’ultima ad aprire era stata nel febbraio del 2017 la Farmacia comunale “Il Centro”. All’interno del centro commerciale questa è aperta tutti i giorni della settimana, inclusa la domenica, dalle 9 alle 22. Questa, invece, sarà privata. I lavori in via Valera sono iniziati lo scorso agosto non si sa ancora quando termineranno e il committente, e quindi probabile proprietaria del punto vendita, è la dottoressa Antonia Alibrando.

