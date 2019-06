Around the world: tanta musica nel pomeriggio di domenica 16 giugno 2019.

Around the world

Dopo vari rinvii a causa del maltempo arriva finalmente “Around the world”, il concerto al Salice di Legnano. Un pomeriggio di musica per viaggiare intorno al mondo. Domenica 16 giugno si partirà dal continente nero con percussioni e voci in classico stile tribale per poi fare un salto in Sudamerica con la Cumbia e il Bolero e atterrare infine in Irlanda con l’Irish-Folk dei Folkamiseria. “Sarà un viaggio bellissimo!”

Il programma

Ore 15: Luna Nueva + Africa Time

Ore 16: DIABLO REY live, quattro musicisti che cercano di esprimere le loro diversità in un’unica sonorità. La loro ispirazione è “El Diablo Andino”, il loro sound un mix di Cumbia, Bolero, Reggae

Ore 17: Folkamiseria live nascono nel 2007 con l’obiettivo di suonare musica folk senza rinunciare all’impatto rock, che ormai ne contraddistingue il sound. Il loro repertorio è sempre stato molto vario, dalla musica Irlandese a quella Piemontese, dalla Francia al Sud Italia, passando dalla Spagna e facendo tappa nei paesi dell’Est Europa. Ma il vero punto di forza dei Folkamiseria è lo spirito e l’approccio con i quali propongono la loro musica, per gli arrangiamenti coinvolgenti e i live pieni di carica.

Dalle 19 in poi: DANCEFLOOR INFUOCATO! Presto arriveranno i nomi dei DJS che vi faranno ballare per tutta la sera: preparatevi a delle sorpresone!

✿ ALL DAY – Presa Bene ed Abbraccioni E DURANTE TUTTA LA GIORNATA

• SE HAI SETE ad aspettarti troverai Birre, Cocktails e tutto ciò che servirà per saziare la tua sete alcolica (e non)

• SE HAI FAME il nostro bar sarà pronto a rifocillarti con panini, patatine e tante altre cose golose

✆ Info evento e info concerti – Riccardo: 3498436452