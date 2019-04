Arriva il terzo candidato Sindaco per Pogliano

Arriva il terzo candidato Sindaco: un volto nuovo per le amministrative di Pogliano

Trovano conferma le voci di paese che ormai si rincorrono da giorni circa una nuova candidatura per le elezioni del 26 maggio. E’ Samuele Clerici, 30 anni. E’ lui il volto nuovo che si presenta per la corsa alla poltrona di Primo Cittadino per Pogliano.

Parco inclusivo, trasparenza amministrativa, partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita politica, viabilità: questi sono i capisaldi del programma. Obiettivo: amministrative 2019.

Gli schieramenti si ridefiniscono: BeniaminoMarinoni, <<Vivere Pogliano>>: centro sinistra. Carmine Lavanga, <<Insieme per Pogliano>>: centro destra. Samuele Clerici M5stelle.

<<Voglio la persona al centro. Di un comune trasparente. E aperto>>. Queste le prime dichiarazioni.

